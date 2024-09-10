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16:58, 10 сентября 2024Спорт

Сжегший заживо участницу Олимпиады в Париже мужчина скончался

Сжегший заживо участницу Олимпиады в Париже Чептегеи мужчина умер в больнице
Ребекка Чептегеи

Ребекка Чептегеи. Фото: AP

Диксон Ндиема, бывший бойфренд бегуньи из Уганды Ребекки Чептегеи, который сжег ее заживо, скончался в больнице. Об этом сообщает Inside the Games.

По данным источника, Ндиема умер в понедельник, 9 сентября. Мужчина проходил лечение, так как во время преступления получил ожог 30 процентов тела.

3 сентября стало известно, что сожитель Чептегеи во время ссоры вылил на спортсменку канистру бензина и поджег. Она была госпитализирована с ожогами 75 процентов тела, однако спасти ее не удалось.

33-летняя Чептегеи принимала участие в марафоне на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Она заняла 44-е место. В 2023 году бегунья из Уганды финишировала второй на марафоне во Флоренции и 14-й на чемпионате мира в Будапеште.

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      Андрей Стрельцов
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