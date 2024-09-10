В Китае 38 футболистов пожизненно дисквалифицировали за ставки

В Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Расследование, которое длилось два года, показало, что договорными были 120 матчей с участием 41 клуба. Среди пожизненно дисквалифицированных — бывшие игроки сборной Китая Цзинь Цзиндао и Гу Чао, а также полузащитник сборной Южной Кореи Сон Чжун Хо.

В марте бывший председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань был приговорен к пожизненному тюремному заключению за коррупцию. Его заместитель Ли Юйи в августе получил 11 лет тюрьмы за получение взяток.

28 августа стало известно, что Федерация гандбола России дисквалифицировала гандболиста Тамерлана Мусаева за ставки на спортивные события. Игрок отстранен от матчей до 31 декабря 2024 года.