Депутат Новиков: отказ Киева не бить по энергообъектам связан с игрой Зеленского

Украина сорвала инициативу по отказу от ударов по энергообъектам из-за политической игры президента страны Владимира Зеленского, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отказ Киева от идеи прекратить такие атаки.

Зеленский ищет возможность поставить всех, в том числе и Запад, в определенные условия, связанные с поддержкой Украины. С одной стороны, конечно, он играет ту роль, которая ему Западом отведена, он является плоть от плоти западной политики. Сам Зеленский вдет определенную игру, нацеленную на то, чтобы выбить из Запада как можно больше возможностей и ресурсов для своей поддержки Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По мнению депутата, президент Украины не верит, что одержать победу можно традиционными способами, поэтому он прибегает к нестандартным мерам.

«Зеленскому, чтобы удержать свои позиции, видимо, кажется довольно привлекательной вещью создание элементов коллапса в связи с разрушением либо Запорожской, либо Крымской АЭС, поскольку ему может казаться, что это откроет совершенно новые возможности Западу вмешиваться в российско-украинский конфликт против России, мотивируя это тем, что Россия оказалась неспособна удержать под контролем энергетические объекты, нарушение функционирования которых приводит к заражению больших пространств, в том числе за пределами России, за пределами Украины. От этого, дескать, страдают другие страны и нужно положить этому конец», — сказал он.

На это он вполне может рассчитывать, прекрасно понимая, что, как бы ни был виновен сам Зеленский в создании этого коллапса, Запад все будет списывать на то, что первоисточником проблем является Россия, а Зеленский всего лишь жертва, который, может быть, отвечает не вполне адекватно, но делает это, защищая себя, свою независимость и суверенитет Украины и все остальное прочее Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Как заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, до вторжения ВСУ в Курскую область президент Владимир Путин был готов прекратить удары по энергетическим объектам на Украине по предложению Турции. Однако Киев сам отказалась от этой инициативы.

17 августа The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Москва и Киев планировали отправить делегации в Катар на переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но из-за атаки ВСУ отказались от этого. МИД России отрицал такие планы.