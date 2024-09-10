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18:43, 10 сентября 2024Ценности

Внешность Джейсона Момоа на новых фото описали в сети фразой «водитель грузовика»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Внешность американского актера гавайского происхождения Джейсона Момоа на новых фото папарацци описали в сети фразой «водитель грузовика». Данный материал приводит Daily Mail.

45-летнего артиста сняли по пути на ужин в Нью-Йорке, США. Он надел широкополую белую шляпу, сиреневую куртку, фиолетовые брюки с цепочкой на бедре и коричневые ботинки. Также образ дополняли кольца на пальцах и очки с красными линзами.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях под публикацией. «В 20-30 лет он выглядел великолепно, но в среднем возрасте он как водитель грузовика», «Выглядит неряшливым и грязным», «Он пролил напиток на свою куртку?», «Ему нужно привести себя в порядок. Он в ужасном состоянии», «Момоа толстеет, как Стивен Сигал?», «Начинает немного напоминать бездомного», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре внешность американского актера Мэтта Леблана на фото папарацци вызвала споры в сети.

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      Карина Черных
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