Защита фигуранта дела о махинациях в Минобороны рассказала о его вкладе в СВО

Защита экс-главы ВСК Минобороны РФ Белкова просила освободить его за вклад в СВО

Защита бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрея Белкова, находящегося в СИЗО по обвинению в махинациях, заявила о его вкладе в проведение специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

В них адвокат указал на активную помощь стране со стороны Белкова, который является заслуженным строителем России и участником боевых действий. Он награжден государственными и ведомственными наградами, помогал проведению СВО. На этом основании защита просила смягчить Белкову меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Мосгорсуд признал его арест законным. Он останется под стражей до 23 сентября по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков допустил нарушения при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Медицинское оборудование было поставлено по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

Его задержали 24 июля.