Фетисов оценил мнение НХЛ по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2026

Фетисов: НХЛ не имеет отношения к МОК и вопросу участия россиян в Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал мнение заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли по вопросу участия россиян в Олимпийских играх — 2026. Его слова передает ТАСС.

Фетисов задался вопросом о том, какое отношение Дэйли имеет к Международному олимпийскому комитету (МОК). «НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься», — заявил он.

Фетисов отметил, что ему сложно оценить шансы на выступление сборной России на ОИ, и надо работать с теми, кто принимает решения. «В марте будут новые выборы президента МОК. Посмотрим, может, что-то поменяется, хотя надежды мало», — добавил он.

Ранее Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии россиян будет принято в феврале 2025-го.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.