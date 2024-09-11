Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

Израильский боец ММА Гозали написал на снаряде имя Усмана Нурмагомедова

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов.

Гозали написал на снаряде имя россиянина Усмана Нурмагомедова, сопроводив его нецензурным выражением. «Еще один дагестанский мусор Усман Нурмагомедов после защиты своего титула Bellator рассказывает о страданиях жителей Газы. Меня тошнит от него», — подписал он фото.

8 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator. В активе 26-летнего бойца 18 побед и ни одного поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Гозали писал на снарядах имена бывшего и действующего чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева соответственно, а также бойцов организации Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада. Он назвал спортсменов крысами.