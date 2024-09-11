Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
Сегодня
17:00 (Мск)
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Камилла Рахимова
Сегодня
22:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Гвадалахара
Вероника Кудерметова
Сегодня
23:30 (Мск)
Мария-Камила Осорио-Серрано
Гвадалахара
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
12:32, 11 сентября 2024Спорт

Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

Израильский боец ММА Гозали написал на снаряде имя Усмана Нурмагомедова

Фото: @HAIM__GOZALI / X

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов.

Гозали написал на снаряде имя россиянина Усмана Нурмагомедова, сопроводив его нецензурным выражением. «Еще один дагестанский мусор Усман Нурмагомедов после защиты своего титула Bellator рассказывает о страданиях жителей Газы. Меня тошнит от него», — подписал он фото.

8 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator. В активе 26-летнего бойца 18 побед и ни одного поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Гозали писал на снарядах имена бывшего и действующего чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева соответственно, а также бойцов организации Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада. Он назвал спортсменов крысами.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны атаковали российскую Арктику. Один из беспилотников летел со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      На Западе констатировали проигрыш Украины в Донбассе

      Российскую школьницу стали шантажировать после записи откровенного ролика в интернете

      Россиянам назвали позволяющие без лишних трат преобразить интерьер спальни приемы

      Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

      20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку

      В России мигрант проломил череп молодой девушке за отказ встречаться

      Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

      Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше