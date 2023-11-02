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14:21, 2 ноября 2023Спорт

Израильский боец ММА написал на снаряде имена Нурмагомедова, Махачева и Чимаева

Израильский боец ММА Гозали написал на снаряде имена Нурмагомедова и Махачева
Хаим Гозали

Хаим Гозали. Фото: Gregory Payan / AP

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов.

На одном из них написаны имена бывшего и действующего чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева соответственно, а также бойцов организации Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада. «Это от меня для крыс», — написал Гозали, заменив последнее слово эмоджи.

Все упомянутые на снаряде бойцы ранее выступали в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Чимаев просил главу Чечни Рамзана Кадырова отправить его сражаться в зону боевых действий.

7 октября Армия обороны сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе.

Гозали провел 21 бой в ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений. Он известен по выступлениям в промоушенах Bellator и RFP.

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      Алексей Гусев
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