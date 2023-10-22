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02:12, 22 октября 2023Спорт

Боец ММА попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Боец ММА Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев после победы в турнире UFC 294 в Абу-Даби попросил главу Чечни Размзана Кадырова отправить его сражаться за Палестину. Об этом сообщает РБК.

«При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — обратился к политику спортсмен на чеченском языке.

Кадыров в Telegram-канале назвал речь Чимаева трогательной и заслуживающей глубокого уважения. Глава Чечни указал, что боец, находясь в эпицентре спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа и как истинный мусульманин выразил поддержку палестинскому народу.

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Камару Усманом на турнире UFC 294. Поединок прошел в среднем весе в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей.

До начала турнира спортсмен вместе с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом сфотографировался с флагом Палестины.

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