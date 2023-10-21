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10:37, 21 октября 2023Спорт

Чимаев сфотографировался с флагом Палестины перед турниром UFC 294

Хамзат Чимаев сфотографировался с флагом Палестины перед турниром UFC 294

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев вместе с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом сфотографировался с флагом Палестины. Снимок в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал спортсмен из США.

Фото сделано перед турниром UFC 294, который пройдет 21 октября. В его рамках Чимаев подерется с экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе американцем Камару Усманом. Главным событием вечера станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

11 октября Федерация дзюдо России отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Спортсмен в своих соцсетях разместил флаг Палестины.

22 сентября стало известно, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. Теперь он будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и грозненскую команду «Ахмат».

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      Алексей Гусев
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