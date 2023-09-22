Боец ММА Хамзат Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет выступать за ОАЭ

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев сменил гражданство. Об этом сообщает SVT.

Менеджер спортсмена Махди Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. «Он эмигрировал, он больше не швед», — заявил он. В следующем поединке Чимаев выступит за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

21 октября Чимаеву предстоит встретиться с бразильцем Пауло Костой. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, но в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.