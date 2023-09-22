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23:33, 22 сентября 2023Спорт

Чимаев сменил гражданство

Боец ММА Хамзат Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет выступать за ОАЭ

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев сменил гражданство. Об этом сообщает SVT.

Менеджер спортсмена Махди Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. «Он эмигрировал, он больше не швед», — заявил он. В следующем поединке Чимаев выступит за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

21 октября Чимаеву предстоит встретиться с бразильцем Пауло Костой. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, но в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.

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    Дарья Коршунова
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