Олимпийского чемпиона из России отстранили из-за картинки в соцсетях

Федерацию дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева

Федерация дзюдо России отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Причиной стало нарушение 30-летним спортсменом внутренних правил и положений федерации, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды. Отмечается, что в данный момент на странице Халмурзаева в социальных сетях размещена картинка с флагом Палестины. Отстранение является временной мерой.

Халмурзаев — олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 килограмма. На его счету также победа на первенстве Европы 2016 года.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».