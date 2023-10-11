Олимпийского чемпиона из России отстранили из-за картинки в соцсетях
Федерация дзюдо России отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
Причиной стало нарушение 30-летним спортсменом внутренних правил и положений федерации, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды. Отмечается, что в данный момент на странице Халмурзаева в социальных сетях размещена картинка с флагом Палестины. Отстранение является временной мерой.
Халмурзаев — олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 килограмма. На его счету также победа на первенстве Европы 2016 года.
Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».