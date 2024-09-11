Попавшая под санкции российская компания возобновит поставки нефти через Украину

Reuters: «Лукойл» в октябре возобновит поставки нефти через «Дружбу» в Европу

Российская нефтяная компания «Лукойл», которая после попадания под украинские санкции прекратила поставку сырья по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, возобновит прокачку. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По их данным, экспортные планы поставщика на октябрь включают украинское направление, хотя объем транзита пока непонятен. Такое решение стало возможным благодаря соглашению, заключенному Киевом с венгерским концерном MOL.

Компания получит право собственности на нефть уже на белорусско-украинской границе, она же будет отвечать за поставки по территории Украины. Соответственно, на MOL лягут все транспортные и прочие расходы, а получать денежные средства Киев теперь будет не от российских поставщиков, а из Европы.

Премьер Украины Денис Шмыгаль объяснил, что такой подход устраивает Киев, потому что республика занимается транзитом принадлежащего европейской стране продукта и получает за него рыночную цену.

В августе и сентябре основными поставщиками нефти через «Дружбу» стали «Татнефть» и «Русснефть», которые частично компенсировали выпавшие объемы «Лукойла». Украина не вводила против них санкции и не видела проблем в поставках даже с учетом происхождения нефти. Тем не менее Венгрия и Словакия называли такое решение временным, потому что оно не гарантировало устойчивости поставок.