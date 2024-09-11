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08:37, 11 сентября 2024Экономика

Разницу в росте тарифов на жилищные услуги объяснили

«Известия»: рост тарифов на ЖКХ связан с региональными особенностями

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заметная разница в тарифах жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) после их плановых повышений связана с рядом факторов. Об этом «Известиям» рассказали в администрациях регионов, Федеральной антимонопольной службе и в Минстрое.

Жители ряда регионов пожаловались на увеличение итоговой суммы в платежках ЖКХ после плановой индексации тарифов 1 июля. Так, в Костромской, Калужской, Омской, Тюменской и Рязанской областях плата поднялась выше объявленного правительством уровня — на 15-20 процентов.

Сенатор Ольга Епифанова объяснила, что на это повлияли разница климатических условий, особенности коммунальной инфраструктуры, степень изношенности сетей, а также вид топлива, используемого в котельных, — каменный уголь, газ или мазут. При этом она напомнила, что в 2023 году тарифы не менялись, это первая индексация цен на ЖКУ за полтора года.

В Минстрое указали, что индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

В августе первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что сведения об износе сетей ЖКХ в России отражают лишь бухгалтерские данные об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние. Депутат полагает, что законопроект Минэкономразвития о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ не нужно рассматривать до тех пор, пока Счетная палата не проведет соответствующий аудит. Согласно этому законопроекту, инвесторы, отвечающие за объекты водо- и теплоснабжения по схеме государственно-частного партнерства, могут перезаключить соглашения на новый срок, не участвуя в конкурсных торгах.

Также сообщалось, что депутаты Госдумы собираются предложить правительству ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг. Речь идет о содержании многоквартирных домов, уборке подъездов, а также текущем ремонте. При этом индексация не должна превышать уровень инфляции.

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      Марина Совина
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