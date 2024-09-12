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12:59, 12 сентября 2024Из жизни

Двое рыбаков-любителей превзошли профессионалов и за день поймали рыбы на 730 тысяч рублей

В США рыбакам-любителям, победившим в конкурсе, досталось восемь тысяч долларов

Фото: Drew Farwell / Unsplash

В рыболовном конкурсе Southern Redfish Cup, который проводится в американском штате Южная Каролина, победила команда любителей. Об этом сообщает местная газета The Island Packet.

Брэдли Брауну и Трэвису Малфрусу из округа Бьюфорт в Южной Каролине удалось превзойти рыбаков из 36 других команд. За день они поймали три красных горбыля суммарным весом 6,12 килограмма. Это на 18,14 грамма больше, чем у команды профессионалов из Северной Каролины, которая на этот раз заняла лишь второе место.

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По условиям Southern Redfish Cup, в соревнованиях побеждает команда, поймавшая три самые крупные рыбы длиной от 15 до 23 дюймов (от 38 до 58,4 сантиметра). Главный приз, который достался Брауну и Малфрусу, составляет восемь тысяч долларов (около 730 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

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      Олег Парамонов
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