Двое рыбаков-любителей превзошли профессионалов и за день поймали рыбы на 730 тысяч рублей

В США рыбакам-любителям, победившим в конкурсе, досталось восемь тысяч долларов

В рыболовном конкурсе Southern Redfish Cup, который проводится в американском штате Южная Каролина, победила команда любителей. Об этом сообщает местная газета The Island Packet.

Брэдли Брауну и Трэвису Малфрусу из округа Бьюфорт в Южной Каролине удалось превзойти рыбаков из 36 других команд. За день они поймали три красных горбыля суммарным весом 6,12 килограмма. Это на 18,14 грамма больше, чем у команды профессионалов из Северной Каролины, которая на этот раз заняла лишь второе место.

По условиям Southern Redfish Cup, в соревнованиях побеждает команда, поймавшая три самые крупные рыбы длиной от 15 до 23 дюймов (от 38 до 58,4 сантиметра). Главный приз, который достался Брауну и Малфрусу, составляет восемь тысяч долларов (около 730 тысяч рублей).

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