Ковальчук оценил возможный недопуск российских хоккеистов к Олимпиаде-2026

Ковальчук счел абсурдом возможный недопуск российских хоккеистов к Олимпиаде

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук оценил возможный недопуск сборной России к Играм-2026. Его слова приводит ТАСС.

Ковальчук призвал не обращать внимание на высказывания представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на этот счет, так как решение будут принимать другие люди. «Дай бог, что мы выступим. Потому что это абсурд, если на Олимпиаде будут все сильнейшие, а сборной России нет. Это совсем непонятно», — заявил он.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билла Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии россиян будет принято в феврале 2025-го.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.