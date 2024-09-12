В КПРФ отреагировали на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Афонин: депутаты Куринный и Дробот не вмешивались в выборы в Брянской области

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Так в партии отреагировали на обвинения главы Центризбиркома (ЦИК) России Эллы Пафиловой в связи с «безобразным поведением» депутатов, «проявившим их невежество как законодателей, незнание законов, вмешательства в действия избирательной комиссии, не только субъектовой, [но и] территориальной, участковой». ЦИК обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

По словам Памфиловой, Куринный и Дробот «несколько раз в день без какого-либо согласования прибывали в избирательную комиссию Брянской области», вели запись на диктофон, «производили съемку тогда, когда нельзя это было делать», действовали «как наводчики», угрожали связями.

В ответ Афонин заявил, что депутаты «действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс» и на правах парламентариев «требовали соблюдения закона». Он подчеркнул, что вместе с ними на участках «были члены комиссий — областной, территориальной, уполномоченные лица». «То есть свидетелей действий наших депутатов, которые были в правовом поле, много», — пояснил Афонин.

Он добавил, что в КПРФ не видят оснований для разбирательств с точки зрения возможных нарушений, Дробот и Куринный — очень грамотные депутаты, они «боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан».