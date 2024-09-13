Во Франции подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

В ЕП подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

Член Европарламента (ЕП) от Франции Виржини Жорон подняла вопрос о возможности платформы Telegram рассекретить данные пользователей, подозреваемых в преступлениях после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Соответствующий вопрос евродепутат адресовал Еврокомиссии (ЕК). Текст письма парламентария изучила «Лента.ру».

«Границы — это не воображаемые линии. Павел Дуров, родившийся в России основатель платформы-мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Ле-Бурже под Парижем вскоре после приземления в субботу, 24 августа 2024 года. (...) Если господин Дуров проявляет пассивную или даже активную симпатию к педофилам или террористам, это очень серьезный вопрос. И французское правительство могут обвинить в том, что в 2021 году оно предоставило французское гражданство без каких-либо проверок еще одному иностранному террористу-педофилу», — напомнила член ЕП

Она также уточнила, что основатель платформы был задержан в рамках предварительного расследования предполагаемых преступлений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, кибербуллинг, организованную преступность и пособничество терроризму.

Может ли полиция или судебные органы государства-члена обязать платформу раскрывать данные о лицах, подозреваемых в терроризме, незаконном обороте наркотиков или педофилии, в соответствии с действующим законодательством ЕС? Виржини Жорон член Европарламента от Франции

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. 28 августа его поместили под судебный надзор во Франции и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

6 сентября Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту. Предприниматель назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам основателя Telegram, его допрашивали в течение четырех дней.

12 сентября французская газета Libération сообщила, что после ареста основателя Telegram Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами. По данным издания, мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних.