Дзюба оценил переход в клуб-новичок РПЛ

Футболист Дзюба о переходе в «Акрон»: впереди предстоит непростой путь

Российский нападающий Артем Дзюба прокомментировал подписание контракта с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Об этом он высказался в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Впереди предстоит непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому», — заявил футболист. Он подчеркнул, что постарается показать максимально хорошую, качественную игру.

Дзюба подписал контракт с новичком РПЛ 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.