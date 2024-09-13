Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Шарль Леклер из Ferrari выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана, который является 17-м этапом чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсмен преодолел лучший круг за одну минуту 43,484 секунды. Второе место занял пилот Red Bull мексиканец Серхио Перес. На третьем месте расположился британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Евросоюз исключил из санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Спортсмен подавал иск о снятии санкций в апреле 2023 года, после того как с ним расторгла контракт американская команда «Формулы-1» Haas.