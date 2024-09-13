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19:12, 13 сентября 2024Спорт

Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Шарль Леклер из Ferrari выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Фото: Clive Rose / Getty Images

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана, который является 17-м этапом чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсмен преодолел лучший круг за одну минуту 43,484 секунды. Второе место занял пилот Red Bull мексиканец Серхио Перес. На третьем месте расположился британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Евросоюз исключил из санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Спортсмен подавал иск о снятии санкций в апреле 2023 года, после того как с ним расторгла контракт американская команда «Формулы-1» Haas.

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      Анастасия Борисова
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