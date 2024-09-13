Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:21, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе встревожились из-за плана Зеленского

Журналист Боуз: план Зеленского заключается в том, чтобы развязать мировую войну

Фото: Reuters

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к третьей мировой войне. Встревожился из-за планов украинского лидера ирландский журналист Чей Боуз, его комментарий доступен в соцсети Х.

«Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — заявил западный журналист. По его мнению, Киев должен потерпеть очевидное поражение, после чего его союзникам придется развязать новую мировую войну для спасения Украины.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался о планах США разрешить Украине бить вглубь России. Он назвал это решение шагом к третьей мировой войне.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и другими чиновниками. В частности, в ходе визита Блинкен обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. Госсекретарь заверил, что доложит о результатах переговоров американскому президенту Джо Байдену.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Названы эффективные способы очистить унитаз

      Китай собрался повысить пенсионный возраст

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше