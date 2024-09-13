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18:02, 13 сентября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка посоветовала статические упражнения для проработки пресса

Мария Шурочкина

Мария Шурочкина. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина в своем Telegram-канале «ФитоМаша» посоветовала статические упражнения для проработки пресса.

Исходное положение — сядьте на пол на ягодицы, отклоните прямую спину назад и приподнимите ноги. Затем согните колени так, чтобы голени стали параллельно полу, прямые руки вытяните вперед. Задержите положение на 30 секунд.

Далее сильнее отклонитесь назад и выпрямите ноги, опустив их ниже к полу. Также продержите позицию 30 секунд. Спортсменка рекомендовала выполнять упражнения в три подхода.

Ранее Шурочкина поделилась упражнениями для укрепления мышц спины. Она посоветовала делать махи руками в разных плоскостях.

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      Дарья Коршунова
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