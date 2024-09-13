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20:30, 13 сентября 2024Спорт

РУСАДА оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

РУСАДА назвало пропажу заключения из дела Валиевой частью информационной войны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на информацию о пропаже из дела российской фигуристки Камилы Валиевой заключения эксперта в пользу ее оправдания. Ее слова приводит ТАСС.

Логинова заявила, что статья не соответствует действительности и является частью информационной войны. «Мы обращались с просьбой проявить уважение и этичность по отношению к спортсмену, но тщетно», — добавила она.

Ранее Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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      Анастасия Борисова
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