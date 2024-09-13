Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины к убийству Дугиной

ТАСС: свидетели подтвердили причастность украинки Вовк к убийству Дугиной

Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что о причастности Вовк к преступлению говорят оказания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, документы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела. Это уточняется в решении суда о заочном аресте Вовк.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. По данным ФСБ, убийство совершили украинские спецслужбы.

В августе 2022 года ФСБ России установила причастность украинца Богдана Цыганенко к убийству журналистки Дугиной. 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

