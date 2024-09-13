В СПЧ рассказали об улучшении жизни заключенных в России и отмене «стаканов»

Член СПЧ Меркачева: жизнь заключенных в РФ улучшилась, «стаканы» стали запрещать

В России улучшилась жизнь заключенных: камеры осужденных стали ремонтировать, а «стаканы» запрещать. Об этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала в беседе с изданием «Страсти».

По ее словам, с тех пор, когда она ходила по колониям, условия заключенных сильно изменились. Тогда, вспоминает Меркачева, многие люди спали на полу или плели гамаки и лежали в них по очереди. «Это было очень мрачно: кругом крысы, тараканы, отвратительная еда, запах кислых щей, которыми пропитались все стены СИЗО. Он, мне кажется, до сих пор в памяти у многих, кто был в то время в этих учреждениях», — отметила она.

После внимания правозащитников к ситуациям в колониях жизнь заключенных стала улучшаться. «Стаканы» — ниши размером с гроб, куда человека ставят стоя и закрывают — стали запрещать. Меркачева подчеркнула, что это не соответсвует принципам гуманности и является преступлением.

Также улучшилось качество еды и размеры порций. Гнилую сушеную картошку убрали, а кислые щи «побороли». Более того, по словам члена СПЧ, в России появились интернет-магазины, где можно было заказывать пищу или комплексное питанием с доставкой прямо в камеру.

Меркачева отметила развитие системы коммуникации и появление электронных писем в большинстве колоний и СИЗО. Родственники могут отследить с помощью оповещений, вручено ли письмо и будет ли ответ.

Есть и процессы, требующие постоянного контроля. Среди них — медицина и применение недозволенных методов. Низкое качество услуг вызвано нехваткой врачей и лекарств, что сказывается на заключенных. «Но самое главное, это, конечно, аресты тяжелобольных людей, которых, в принципе, быть не должно», — заключила Меркачева.

До этого правозащитница прокомментировала банкет заключенных, который прошел в мордовской колонии №7. Меркачевараскрыла меню доставки еды. По ее словам, в проведении банкета нет нарушений, если заключенные не употребляли спиртное и не пользовались мобильными телефонами. Тем временем СК и ФСИН начали проверку.