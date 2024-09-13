Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 13 сентября 2024Россия

Власти арктического региона России предупредили об опасности прилета БПЛА

Мурманский губернатор Чибис: в регионе сохраняется опасность прилета БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким заявлением выступил в Telegram-канале глава этого арктического региона России Андрей Чибис.

Чиновник предупредил о необходимости сохранять бдительность и верить лишь официальным источникам информации и заявил, что власти работают для защиты жителей Мурманской области. «Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — сообщил губернатор Мурманской области.

Известно, что украинские дроны пытались атаковать объекты на территории региона 11 и 12 сентября. После одной из отраженных атак пилот частного самолета подал сигнал тревоги, так как его технику приняли за дрон и обстреляли в воздухе.

Известно, что в атаке на регион принимали участие беспилотники Aerosor Nynja, переделанные из пилотируемых легкомоторных самолетов А-22.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

      СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения в КХЛ

      В Донецке решили заочно судить наемников из Грузии и США

      В Госдуме призвали разорвать дипотношения с британскими «подонками»

      Ту-22М3 поразили корабли условного противника на учениях

      Россиян предупредили о резком росте цен на подержанные машины

      Песков оценил вероятность разрыва дипотношений с Британией

      Задержанная за работу на ВСУ украинка признала вину и раскрыла подробности преступления

      Депутат ответил на вопрос о начале торгов криптовалютой в России

      Цена золота побила очередной рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше