Власти арктического региона России предупредили об опасности прилета БПЛА

Мурманский губернатор Чибис: в регионе сохраняется опасность прилета БПЛА

В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким заявлением выступил в Telegram-канале глава этого арктического региона России Андрей Чибис.

Чиновник предупредил о необходимости сохранять бдительность и верить лишь официальным источникам информации и заявил, что власти работают для защиты жителей Мурманской области. «Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — сообщил губернатор Мурманской области.

Известно, что украинские дроны пытались атаковать объекты на территории региона 11 и 12 сентября. После одной из отраженных атак пилот частного самолета подал сигнал тревоги, так как его технику приняли за дрон и обстреляли в воздухе.

Известно, что в атаке на регион принимали участие беспилотники Aerosor Nynja, переделанные из пилотируемых легкомоторных самолетов А-22.