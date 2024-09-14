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13:33, 14 сентября 2024Спорт

Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

Британец Расселл из Mercedes выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британец Джордж Расселл из команды Mercedes выиграл третью практику Гран-при Азербайджана, который является 17-м этапом чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсмен преодолел лучший круг за одну минуту 42,514 секунды. Второе место занял пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер. На третьем месте расположился британец Ландо Норрис из McLaren.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Евросоюз исключил из санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Спортсмен подавал иск о снятии санкций в апреле 2023 года, после того как с ним расторгла контракт американская команда «Формулы-1» Haas.

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      Анастасия Борисова
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