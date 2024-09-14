Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

Британец Расселл из Mercedes выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

Британец Джордж Расселл из команды Mercedes выиграл третью практику Гран-при Азербайджана, который является 17-м этапом чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсмен преодолел лучший круг за одну минуту 42,514 секунды. Второе место занял пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер. На третьем месте расположился британец Ландо Норрис из McLaren.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Евросоюз исключил из санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Спортсмен подавал иск о снятии санкций в апреле 2023 года, после того как с ним расторгла контракт американская команда «Формулы-1» Haas.