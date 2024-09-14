Российский фигурист рассказал о мечте поехать на Олимпиаду

Фигурист Букин: мечтаем со Степановой, что мы все-таки поедем на Олимпиаду

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, рассказал о мечте поехать на Олимпиаду. Его слова в субботу, 14 сентября, приводит РИА Новости.

«У нас с Сашкой мечта, что мы все-таки поедем на Олимпиаду. Надеемся, международная федерация "разморозит" нас, и мы будем соревноваться со всем миром, как и раньше», — поделился Букин.

В июне Букин и Степанова попали в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон. 30-летний Букин и 29-летняя Степанова — трехкратные бронзовые и двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.