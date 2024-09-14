Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 14 сентября 2024Мир

Российский посол прокомментировал поддержку Канадой ударов по России

Посол Степанов: поддержка Трюдо разрешения на удары ВСУ по России не удивляет
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поддержка премьер-министра Канады Джастина Трюдо разрешения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не вызывает удивления. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

«Заявление главы кабинета министров Канады не стало неожиданностью. Мы все это уже слышали. Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации», — сказал дипломат.

Посол также отметил, что Оттава продолжает оказывать Киеву «безрассудную поддержку», тем самым в очередной раз проявляя отличительную черту канадской внешней политики, заключающуюся в предвосхищении намерений ее «наставников» — США и Великобритании.

Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада поддерживает удары ВСУ по территории России дальнобойным оружием. Он также подчеркнул, что Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах», в связи с чем Оттава и поддерживает Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп разрешил работать оказавшимся под санкциями США российским СМИ

      Российский посол прокомментировал поддержку Канадой ударов по России

      Жена Карпина объяснила слова о переезде в Европу

      В дагестанском Кизляре произошел крупный пожар

      Папа Римский раскритиковал Трампа и Харрис

      В Болгарии выявили первый за 103 года случай заболевания холерой

      Алаудинов рассказал о проблеме бойцов ВСУ в Курской области

      В Европарламенте высказались о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

      Российский посол прокомментировал объявление в розыск итальянских журналистов

      На Украине признали демографическую катастрофу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше