Дзюба рассказал о бессонной ночи из-за решения перейти в клуб-новичок РПЛ

Футболист Дзюба рассказал о бессонной ночи из-за решения перейти в «Акрон»

Российский нападающий Артем Дзюба прокомментировал подписание контракта с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист рассказал о бессонной ночи перед тем, как принять решение о переходе в команду. «Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший», — отметил он.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

