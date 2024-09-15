Рядом с Трампом вновь прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы предотвратили второе покушение на экс-президента США

Конгрессвумен Грин заявила о второй попытке покушения на Трампа

На бывшего президента США, кандидата на высший пост страны от республиканской партии Дональда Трампа была совершена очередная попытка покушения. Об этом сообщила конгрессвумен Тейлор Грин.

Рядом с политиком прозвучали выстрелы, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Охраняющая первых лиц США Секретная служба отреагировала на ЧП — по информации The New York Post, агенты предотвратили покушение, увидев в руках подозрительного мужчины нечто, похожее на оружие, и открыв но нему огонь.

Трамп не пострадал. По словам Грин, сейчас он находится в безопасности.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг уточнил, что выстрелы прозвучали в непосредственной близости от кандидата в президенты.

Позднее рядом с местом инцидента в кустах нашли брошенный автомат Калашникова АК-47. Известно, что одного мужчину задержали, когда тот пытался скрыться с места стрельбы. Неясно, тот ли это человек, которого обстреляли агенты Секретной службы, либо же это не имеющая отношения к покушению персона.

Президента США Джо Байдена проинформировали о ЧП. В Белом доме сообщили, что продолжат следить за развитием ситуации.

Два месяца назад Трамп чудом пережил попытку покушения

Два месяца назад, 13 июля, на Дональда Трампа совершили покушение в Пенсильвании. Местный житель Томас Мэттью Крукс несколько раз выстрелил из штурмовой винтовки AR-15 в кандидата в президенты во время его выступления на предвыборном митинге. Политик спасся фактически чудом — он в последний момент повернул голову в сторону, чтобы прочитать подсказку с экрана, и летевшая в висок пуля лишь задела его ухо. Политик упал на сцену, агенты Секретной службы закрыли его своими телами, и дождавшись ликвидации стрелка снайпером, экстренно его эвакуировали.

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После того ЧП глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила свое решение, указав на личные просчеты в деятельности спецслужбы. Тем не менее, сам Трамп похвалил Секретную службу. По его словам, его защитники проделали фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что Секретная служба усилила госохрану Трампа. Такое решение было принято «на основании эволюционирующего характера угроз», а также в связи с переходом Трампа в статус официального кандидата в президенты. Министр рассказал, что личный состав охраны политика был расширен.