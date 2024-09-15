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22:47, 15 сентября 2024Мир

Рядом с Трампом вновь прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы предотвратили второе покушение на экс-президента США

Конгрессвумен Грин заявила о второй попытке покушения на Трампа

Фото: Vincent Alban / Reuters

На бывшего президента США, кандидата на высший пост страны от республиканской партии Дональда Трампа была совершена очередная попытка покушения. Об этом сообщила конгрессвумен Тейлор Грин.

Рядом с политиком прозвучали выстрелы, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Охраняющая первых лиц США Секретная служба отреагировала на ЧП — по информации The New York Post, агенты предотвратили покушение, увидев в руках подозрительного мужчины нечто, похожее на оружие, и открыв но нему огонь.

Трамп не пострадал. По словам Грин, сейчас он находится в безопасности.

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Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг уточнил, что выстрелы прозвучали в непосредственной близости от кандидата в президенты.

Позднее рядом с местом инцидента в кустах нашли брошенный автомат Калашникова АК-47. Известно, что одного мужчину задержали, когда тот пытался скрыться с места стрельбы. Неясно, тот ли это человек, которого обстреляли агенты Секретной службы, либо же это не имеющая отношения к покушению персона.

Президента США Джо Байдена проинформировали о ЧП. В Белом доме сообщили, что продолжат следить за развитием ситуации.

Два месяца назад Трамп чудом пережил попытку покушения

Два месяца назад, 13 июля, на Дональда Трампа совершили покушение в Пенсильвании. Местный житель Томас Мэттью Крукс несколько раз выстрелил из штурмовой винтовки AR-15 в кандидата в президенты во время его выступления на предвыборном митинге. Политик спасся фактически чудом — он в последний момент повернул голову в сторону, чтобы прочитать подсказку с экрана, и летевшая в висок пуля лишь задела его ухо. Политик упал на сцену, агенты Секретной службы закрыли его своими телами, и дождавшись ликвидации стрелка снайпером, экстренно его эвакуировали.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

После того ЧП глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила свое решение, указав на личные просчеты в деятельности спецслужбы. Тем не менее, сам Трамп похвалил Секретную службу. По его словам, его защитники проделали фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка.

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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что Секретная служба усилила госохрану Трампа. Такое решение было принято «на основании эволюционирующего характера угроз», а также в связи с переходом Трампа в статус официального кандидата в президенты. Министр рассказал, что личный состав охраны политика был расширен.

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      Марина Совина
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