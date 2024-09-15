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20:36, 15 сентября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о судьбе задержанного актера сериала «Король и Шут»

Полиция могла отпустить актера Евгения Ткачука под обязательство о явке

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Полиция могла отпустить актера Евгения Ткачука, задержанного по подозрению в перевозке наркотиков, под обязательство о явке. Подробности о судьбе звезды сериала «Король и Шут» стали известны Shot.

Издание связалось с отделением полиции, куда актера доставили для медосвидетельствования. Там журналистам заявили, что у них Ткачука сейчас нет.

«Собеседник Shot, близкий к ситуации, сообщил, что, предварительно, артиста отпустили. Учитывая обстоятельства, с него могли взять обязательство о явке», — говорится в публикации.

Ранее в сети появились кадры задержания Ткачука. На видео 40-летний актер запечатлен в сопровождении полицейских.

Ткачука остановили в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра. Предположительно, у него нашли марихуану, когда он собирался вылетать в Грузию. Сверток лежал на дне сумки артиста.

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      Маргарита Щигарева
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