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15:02, 15 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут»

Задержанного в Пулково Евгения Ткачука проверят по статье контрабанды наркотиков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналисты раскрыли подробности задержания актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

40-летнего артиста остановили в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра. Предположительно, у него нашли марихуану, когда он собирался вылетать в Тбилиси, Грузия.

В настоящий момент Ткачука проверяют по статье о контрабанде наркотиков. Изъятое у актера вещество находится на экспертизе.

Выпускник ГИТИСа известен ролью Шута в сериале «Король и Шут», а также игрой в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

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      Мария Винар
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