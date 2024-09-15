Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут»

Задержанного в Пулково Евгения Ткачука проверят по статье контрабанды наркотиков

Журналисты раскрыли подробности задержания актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

40-летнего артиста остановили в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра. Предположительно, у него нашли марихуану, когда он собирался вылетать в Тбилиси, Грузия.

В настоящий момент Ткачука проверяют по статье о контрабанде наркотиков. Изъятое у актера вещество находится на экспертизе.

Выпускник ГИТИСа известен ролью Шута в сериале «Король и Шут», а также игрой в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».