Актера сериала «Король и Шут» задержали по подозрению в перевозке наркотиков

Актера Евгения Ткачука задержали в Пулково по подозрению в перевозке наркотиков

Актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнителя роли Шута подозревают в перевозке наркотиков.

Ткачука остановили во время предполетного досмотра — сотрудники аэропорта нашли у него курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Объяснить его содержимое актер не смог, поэтому его задержали, а сверток передали на экспертизу. Сейчас Евгений общается с сотрудниками правоохранительных органов.

40-летний выпускник ГИТИСа известен ролью Шута в сериале «Король и Шут», а также игрой в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

В феврале сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Пулково 38-летнего гражданина Германии, который провез пакет мармеладных мишек с каннабисом. Задержанный объяснил, что купил мишек перед вылетом, чтобы съесть во время полета для спокойного сна.

