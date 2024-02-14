В МИД Германии прокомментировали задержание немца в Петербурге

МИД Германии: генконсульство в Петербурге информировано о задержании гражданина

Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге проинформировано о задержании гражданина страны за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Кристофер Бургер в ходе брифинга правительства, сообщает РИА Новости.

Бургер прокомментировал задержание в аэропорту Пулково гражданина Германии за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика. Он подтвердил, что ведомство проинформировано об инциденте.

«После задержания российские власти проинформировали наше генеральное консульство», — заявил дипломат. Он добавил, что подозреваемый получает всю необходимую консульскую поддержку.

13 февраля сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в аэропорт Пулково, за провоз мармеладных мишек с каннабисом. Задержанный объяснил, что купил мишек перед вылетом, чтобы съесть во время полета для спокойного сна.