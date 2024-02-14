Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 14 февраля 2024Мир

В МИД Германии прокомментировали задержание немца в Петербурге

МИД Германии: генконсульство в Петербурге информировано о задержании гражданина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге проинформировано о задержании гражданина страны за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Кристофер Бургер в ходе брифинга правительства, сообщает РИА Новости.

Бургер прокомментировал задержание в аэропорту Пулково гражданина Германии за провоз мармеладных мишек с содержанием наркотика. Он подтвердил, что ведомство проинформировано об инциденте.

«После задержания российские власти проинформировали наше генеральное консульство», — заявил дипломат. Он добавил, что подозреваемый получает всю необходимую консульскую поддержку.

13 февраля сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в аэропорт Пулково, за провоз мармеладных мишек с каннабисом. Задержанный объяснил, что купил мишек перед вылетом, чтобы съесть во время полета для спокойного сна.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

      Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

      Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше