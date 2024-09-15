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17:06, 15 сентября 2024Силовые структуры

Появились кадры задержания актера сериала «Король и Шут»

Актера Евгения Ткачука увезли сдавать анализы на наличие наркотиков в организме

Опубликовали кадры задержания актера Евгения Ткачука сериала «Король и Шут» из-за наркотиков. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Shot.

На размещенном видео запечатлен 40-летний артист в сопровождении полицейских. Уточняется, что его увезли сдавать анализы на наличие запрещенных веществ в организме.

Ткачука остановили в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра. Предположительно, у него нашли марихуану, когда он собирался вылетать в Грузию. Сверток лежал на дне сумки артиста.

Выпускник ГИТИСа известен ролью Шута в сериале «Король и Шут», а также игрой в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

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      Мария Винар
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