Появились кадры задержания актера сериала «Король и Шут»

Актера Евгения Ткачука увезли сдавать анализы на наличие наркотиков в организме

Опубликовали кадры задержания актера Евгения Ткачука сериала «Король и Шут» из-за наркотиков. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Shot.

На размещенном видео запечатлен 40-летний артист в сопровождении полицейских. Уточняется, что его увезли сдавать анализы на наличие запрещенных веществ в организме.

Ткачука остановили в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра. Предположительно, у него нашли марихуану, когда он собирался вылетать в Грузию. Сверток лежал на дне сумки артиста.

Выпускник ГИТИСа известен ролью Шута в сериале «Король и Шут», а также игрой в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».