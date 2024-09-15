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07:01, 15 сентября 2024Россия

«Я вас вообще никак не уважаю». Соратник Кадырова отказался вытащить бойцов «Ахмата» из плена ВСУ

Алаудинов пришел в ярость из-за просьб бойцов «Ахмата» вытащить их из плена ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военного, ему прислали несколько видеороликов, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чечню, чтобы пообщаться с родными.

«И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять"», — заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Алаудинов пришел в ярость из-за этих слов

Генерал-майор признался, «пришел в такую ярость», услышав эти слова. Он подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли.

При этом он выразил мнение, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью, и он никак не уважает экс-бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. Алаудинов добавил, что они заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать», чтобы вызволить их из плена.

Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы, и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить?

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Также Алаудинов посоветовал ВСУ оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с данным вопросом.

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Пять военных из «Ахмат-Чечни» сдались в плен под Курском

В августе Алаудинов сообщил, что пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен в ходе боев под Курском.

Он пояснил, что в Чечне множество военных подразделений, и его бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. Тогда Алаудинов так же подчеркивал, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.

Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

При этом за день до этого он назвал вбросами со стороны Киева сообщения о сдаче в украинский плен бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области.

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      Марина Совина
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