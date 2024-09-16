Реабилитолог назвал правильную утреннюю зарядку

Реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко назвал правильную утреннюю зарядку. Его слова приводит Sputnik.

Эксперт заявил, что взбодриться и привести мышцы в тонус помогает утренняя гимнастика. Он подчеркнул, что отсутствие боли является одним из основных критериев любой зарядки, потому упражнения, которые выполняются утром, должны быть плавными и не вызывать дискомфорта.

Бондаренко рассказал, что необходимо делать упражнения, ориентированные на подвижность суставов, и упражнения для укрепления основных групп мышц. Например, могут подойти приседания, отжимания с колен или полное отжимание.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки на скакалке.