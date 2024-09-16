Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Верона
Италия — Серия А|4-й тур
Салават Юлаев
Завтра
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
12:06, 16 сентября 2024Спорт

Реабилитолог назвал правильную утреннюю зарядку

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко назвал правильную утреннюю зарядку. Его слова приводит Sputnik.

Эксперт заявил, что взбодриться и привести мышцы в тонус помогает утренняя гимнастика. Он подчеркнул, что отсутствие боли является одним из основных критериев любой зарядки, потому упражнения, которые выполняются утром, должны быть плавными и не вызывать дискомфорта.

Бондаренко рассказал, что необходимо делать упражнения, ориентированные на подвижность суставов, и упражнения для укрепления основных групп мышц. Например, могут подойти приседания, отжимания с колен или полное отжимание.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки на скакалке.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Глава МИД Венгрии прокомментировал новое покушение на Трампа

      Россиянам назвали способ отвлечься от личных проблем

      Прогноз по росту экономики Китая ухудшили

      Российские войска сбили украинский истребитель

      Новому российскому мэру подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции

      Стало известно о не справляющихся с потоком раненых эвакуационных группах ВСУ у Угледара

      Начальника 4924-го военного представительства МО задержали за взятку в 11 миллионов

      Минобороны заявило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

      Раскрыты суточные потери ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше