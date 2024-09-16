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20:08, 16 сентября 2024Силовые структуры

Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

Военкора Коробова госпитализировали с травмой после атаки в Белгороде
Александр Коробов

Александр Коробов. Кадр: Telegram-канал «ВЕСТИ.Белгород»

Военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой. Источник «Ленты.ру» сообщил, что ведется доследственная проверка, а обстоятельства произошедшего неизвестны.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее заявляло, что Коробов якобы был убит в результате нападения. Однако военкор выжил.

Украинская разведка выслеживала военкора и заявила об убийстве

Украинская разведка ранее в понедельник утверждала, что Коробову проломили голову. Она также опубликовала видео с идущим по улице человеком, похожим на Коробова, а затем с неким окровавленным телом, лежащим на земле. Утверждалось, что нападение произошло 15 сентября.

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила, что корреспондент был ранен и находится в больнице. «По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — пояснила она.

Источники издания Baza подтвердили, что Коробов жив. По данным Telegram-канала «Пепел», он находится в тяжелом состоянии и уже перевезен в Москву.

Кадр: Telegram-канал «ВЕСТИ.Белгород»

Александр Коробов работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда», в последнее время был главой корпункта «России» в Белгороде, делал сюжеты из Донбасса.

Ранее военкора Поддубного, раненного в Курской области, выписали из больницы

13 сентября военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, выписали из НИИ имени Склифосовского, где он находился на лечении. Директор НИИ Сергей Петриков заявил, что основное опасение у врачей вызывали глубокие ожоги Поддубного. По его словам, журналист будет находиться под наблюдением врачей. «Мы, конечно, сейчас выписываем. Но все равно будет возвращаться на перевязки, потому что еще небольшие кусочки надо привести в порядок», — рассказал он.

После выписки Поддубный заявил о желании познакомиться с людьми, которые спасли его. «Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — отметил он.

Спасшие военкора мужчины, которых зовут Сергей и Николай, сообщили, что готовы с ним встретиться. Уточнялось, что Николай вывез Поддубного с места атаки, а Сергей перевязал журналисту раны.

7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Военкор получил множественные ожоги и травму головы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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      Антон Похиляк
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