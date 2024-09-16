Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 16 сентября 2024Россия

В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

Депутат Делягин направил обращение главе МО Белоусову после трагедии с Гудвином

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил министру обороны России Андрею Белоусову письмо с пятью советами после трагедии с переведенными в штурмовики и не вернувшимися с боевого задания разведчиками Гудвином (Дмитрий Лысаковский) и Эрнестом (Сергей Грицай). Обращение к Белоусову Делягин также опубликовал в своем Telegram-канале.

Гибель разведчиков Гудвина и Эрнеста

Гудвин и Эрнест служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и занимались разведкой с применением беспилотников. В сентября они заявили о конфликте с командованием и криминальной составляющей в действиях начальства и рассказали, что из БПЛА-разведчиков их перевели в штурмовики. В видеообращении военные добавили, что на штурм их отправили «в один конец». Со штурма бойцы не вернулись. После случившегося министр обороны России Андрей Белоусов поручил генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

В обращении к главе Минобороны депутат заявил, что ситуация с разведчиками выявила «системные проблемы» в ряде подразделений, и для их решения следует воспользоваться пятью советами депутата. В первую очередь, Делягин предложил Белоусову поручить внести изменения в Боевой Устав Вооруженных сил России, чтобы документ учитывал факт массового использования войсками беспилотников. Еще один совет, который депутат дал Белоусову, — скорректировать штатные расписания воинских частей. Из сообщения депутата следует, что это помогло бы избежать ситуаций, когда оператор дрона проходит по специальности «стрелок».

Кроме того, Делягин предложил министру обороны издать приказ, аналогичный документу, подписанному в 1942 году генсеком Иосифом Сталиным.

Издать приказ, аналогичный приказу (...) Сталина (...) «Об использовании танкистов по специальности», категорически запрещающий использование не по специальности (в том числе в штурмовых подразделениях представителей военных специальностей, требующих сложного обучения.

Михаил Делягин

Ранее вдова Гудвина с позывным Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о телах мужа и Эрнеста, а официально они числятся пропавшими без вести.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на гибель переведенных в штурмовики операторов БПЛА. С их делом уже разбираются Генштаб и ФСБ

      Байден призвал помочь Секретной службе США из-за попытки покушения на Трампа

      Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились верхом на лошадях на Неделе моды

      Российские атомоходы осуществили подледный переход

      В России высказались об основе нового плана Зеленского по урегулированию конфликта

      В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

      70-летняя одинокая женщина рассказала о счастливой жизни

      Роскошную усадьбу-самострой арестованного экс-замминистра обороны отказались сносить

      На Запорожской АЭС заявили о росте угроз для станции со стороны ВСУ

      Комик Поперечный захотел оспорить статус иноагента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше