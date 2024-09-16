В Уругвае высказались о возможном матче со сборной России по футболу

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Sport24.
Функционер подчеркнул, что стороны проводят переговоры. «Игра между нашими сборными возможна в октябре или ноябре следующего года», — добавил он.
В последний раз сборная России проводила товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра прошла 5 сентября и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.
Уругвай занимает 11-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится в списке на 33-м месте.