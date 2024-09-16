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20:06, 16 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредил о признаках «тихого» инсульта

Невролог Галкин рассказал, что симптомы тихого инсульта путают с усталостью

Фото: freepik / Freepik

Симптомы «тихого» инсульта нередко списывают на стресс, однако это состояние может угрожать жизни человека, рассказал невролог, физиотерапевт Андрей Галкин. В комментарии «Ленте.ру» врач предупредил о признаках этого заболевания.

По словам доктора, многие люди принимают внезапные головокружения, повышенное давление, временное ухудшение памяти за последствия усталости или стресса. Однако эти симптомы могут быть признаками «тихого» инсульта, который развивается медленно и незаметно, но в итоге может привести к летальному исходу.

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Галкин обратил внимание на то, что «тихому» инсульту могут сопутствовать боль (в голове, челюсти, висках), неконтролируемые судороги (непроизвольное сокращение мышц), повышенная сонливость, тошнота, икота, проблемы с дыханием.

Если же инсульт наступил резко, распознать его проще. В этом случае у человека возникают трудности с улыбкой, он не может поднять руку, появляются проблемы с речью.

При наличии этой триады следует незамедлительно вызвать врача, где бы вы ни находились. Спасти человека можно только в течение первых четырех часов

Андрей Галкинневролог

Ранее Галкин рассказал о причинах появления неприятного запаха от тела. Он указал, что это может указывать на инфекции, серьезные болезни печени, почек или диабет.

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      Вера Владзиевская
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