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19:04, 17 сентября 2024Силовые структуры

Четырех участниц группы Pussy Riot объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск участниц Pussy Riot Борисову, Буркот, Петрову и Плетнер

Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

Их разыскивают по уголовной статье. Других подробностей министерство не раскрывает.

По информации ТАСС, в отношении участниц группы следователи могли завести дело по статье о финансировании терроризма.

В 2023 году в розыск объявили одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом Минюстом России). Позднее ее заочно арестовали. Толоконникову также хотели признать террористкой, но пока ее не внесли в реестр.

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