Депутата Рады не пустили на заседание суда по его иску о проведении президентских выборов

Депутата Дубинского не пустили на заседание суда по его иску к Верховной Раде

Депутата Верховной Рады Александра Дубинского не пустили на заседание Верховного суда по его иску к украинскому парламенту о проведении в стране президентских выборов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямым нормам Конституции. В суд меня не допустили», — рассказал он.

По словам парламентария, адвокаты повторно ходатайствовали о необходимости доставить его в суд для личного участия в процессе. Он также сослался на решение Конституционного суда, дающее гражданину право участвовать в таких заседаниях вне зависимости от того, осужден он или нет.

Дубинский обратился в Верховный суд и потребовал провести в стране выборы президента в июне 2024 года. Тогда он пояснил, что пошел в суд, поскольку власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.