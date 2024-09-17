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19:34, 17 сентября 2024Бывший СССР

Депутата Рады не пустили на заседание суда по его иску о проведении президентских выборов

Депутата Дубинского не пустили на заседание суда по его иску к Верховной Раде

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутата Верховной Рады Александра Дубинского не пустили на заседание Верховного суда по его иску к украинскому парламенту о проведении в стране президентских выборов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямым нормам Конституции. В суд меня не допустили», — рассказал он.

По словам парламентария, адвокаты повторно ходатайствовали о необходимости доставить его в суд для личного участия в процессе. Он также сослался на решение Конституционного суда, дающее гражданину право участвовать в таких заседаниях вне зависимости от того, осужден он или нет.

Дубинский обратился в Верховный суд и потребовал провести в стране выборы президента в июне 2024 года. Тогда он пояснил, что пошел в суд, поскольку власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.

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      Александр Курбатов
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