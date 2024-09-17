Фитнес-тренер назвала противопоказания для приема L-карнитина

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об особенностях препарата L-карнитин. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что L-карнитин синтезируется организмом человека в печени и почках, а также поступает с пищей, вещество участвует в процессе превращения жиров в энергию. «Помимо жиросжигающих свойств L-карнитин повышает выносливость при физических, умственных нагрузках и стрессе», — добавила Соболь.

При этом тренер подчеркнула, что существуют противопоказания. Е«го нельзя применять при гиперчувствительности, беременности, лактации и детям до 18 лет. Длительный прием карнитина в большом количестве может вызвать рвоту, тошноту, спазмы в желудке, диарею и даже специфический "рыбный" запах тела», — заявила Соболь.

Ранее Соболь объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу. Она отметила, что эта мышца помогает поддерживать вертикальное положение головы и участвует в движениях шеи.