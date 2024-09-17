Известный журналист отреагировал на звание одного из самых сексуальных скуфов России

Известный российский медиаменеджер, публицист и сценарист Сергей Минаев раскрыл отношение к званию одного из самых сексуальных скуфов России по версии подписчиков Telegram-канала «Героиня Татлер». Об этом он порассуждал в интервью актрисе и журналистке Юлии Меньшовой, доступном на YouTube.

Он заявил, что не относится серьезно к этому голосованию. При этом Минаев добавил, что считает справедливым факт, что победа досталась актеру Сергею Бурунову. «Серега, мне кажется, чемпион мира. Я там написал, что если бы я голосовал, я бы так же поставил», — отреагировал журналист.

Публицист также подчеркнул, что не знает этимологию этого сленгового слова.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал себя скуфом. Он отметил, что при этом считает себя энергичным и считает неверным противопоставление образа жизни скуфа и человека с активной жизнью.

17 мая Telegram-канал «Героиня Татлер» попросил подписчиков ответить, кого они считают самым сексуальным скуфом в России. 19 мая был опубликован пост с результатами: победителем голосования стал Бурунов, второе место занял юморист Гарик Харламов, а третье — Минаев. Кроме того, сексуальным скуфом сочли юмориста проекта «Уральские пельмени» Сергея Ершова.