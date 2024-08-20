Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал себя скуфом

Блогер Артемий Лебедев заявил, что считает себя скуфом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал себя скуфом. Об этом он заявил в подкасте Александра Харчевникова, доступном на YouTube.

Харчевников спросил у Лебедева, считает ли он себя скуфом или энергичным человеком. «Я скуф. Энергичный», — констатировал блогер. При этом он счел неправильным противопоставление скуфа и человека, ведущего активный образ жизни.

Ранее рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) назвал себя настоящим скуфом. Он также рассказал, что пишет песню, посвященную этому типу мужчин.

До этого блогер Юрий Хованский опубликовал песню, посвященную скуфам. В ней он отразил преимущества подобного образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Путин вышел к россиянам

      Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

      Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

      Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

      «Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

      41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

      Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

      Депутат Рады предрекла сдачу Украиной Харьковской области

      США и Украина обсудили операции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше