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00:05, 27 января 2024Интернет и СМИ

В сети ажиотаж вокруг бесплатных женщин, которых можно оформить через «Госуслуги». За ними выстраиваются очереди

Фото: Jose AS Reyes / Shutterstock / Fotodom

Мужчины в России имеют право на личную альтушку (то есть представительницу молодежной субкультуры альт), а чтобы получить ее, достаточно заполнить заявление на портале «Госуслуги». По крайней мере так утверждают авторы множества мемов, которые в последние несколько месяцев стали популярны в русскоязычном интернете. Конечно, на самом деле «Госуслуги» не выдают россиянам живых людей. Не вымышлено во вселенной этого мема лишь то, что при подаче заявлений можно столкнуться с различными бюрократическими нюансами.

Откуда взялись шутки про «альтушек с "Госуслуг"»?

Отследить конкретный источник мема об альтушке сложно, однако он встречался в соцсетях уже в ноябре, хотя тогда и не был таким массовым. А вот в январе мемы о том, что за россиянами закреплено право на юную неформалку, стали появляться повсеместно: в X (бывшая Twitter), в мемных каналах в Telegram и в пабликах во «ВКонтакте».

Почему в меме фигурирует именно альтушка, доподлинно тоже неизвестно. Но в сети предполагают, что пользователям понравился контраст от сочетания неформальной молодежной субкультуры с официальным государственным сервисом.

Изображение: группа «Кхе-кхе» во «Вконтакте»

Довольно быстро любители мемов решили, что альтушка положена далеко не каждому россиянину и что претендовать на нее могут только скуфы — так в сети называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой и выглядят непривлекательно. Затем шутка начала обрастать и другими подробностями.

Например, оказалось, что статус скуфа нужно подтвердить через аккаунт в «Одноклассниках». Кроме того, в оформлении заявления, как иронизировали участники тренда, могут отказать из-за неявки в военкомат. А даже если все прошло удачно и счастливый заявитель воссоединился со своей альтушкой, нужно не забывать платить на нее налог.

Вскоре на YouTube даже появилась шуточная инструкция, помогающая оформить заявку и не запутаться в процессе. Шуточный ролик был оформлен как вполне серьезное видео с разбором той или иной бытовой проблемы. Согласно видео, заявитель должен указать свои параметры, включая возраст, вес и отношения с алкоголем, а также выбрать данные для девушки — от цвета волос до увлечений.

В последнее время ходят слухи о том, что российское государство открыло новую программу помощи мужчинам средних лет, злоупотребляющим алкоголем и компьютерными играми. Любой желающий может заполнить заявку на «Госуслугах» и получить себе альтушку. Но как это сделать? В интернете нет никакой структурированной информации, сам сервис работает с перебоями, сотрудники «Госуслуг» понятия не имеют, о чем речь, в МФЦ людей прогоняют при этих вопросах

блогер CONWAY, автор «инструкции» по получению альтушки с «Госуслуг»

«Если СНИЛС нету, заявление на получение альтушки примут?», «А в Беларуси есть какой-то аналог "Госуслуг"? Где можно встать в очередь на альтушку?», «Я не могу найти на "Госуслугах" вкладку, где забрать альтушку. Функция заморожена или что?» — шутили пользователи соцсетей.

Скриншот: @lost_n0mad

Заполнил заявление на альтушку с «Госуслуг», а выдали психотерапевта!

Alexanderпользователь X

Вопрос о том, как получить альтушку, даже появился на платформе «Ответы. Mail.ru». Незадачливым искателям альтушек поясняли: оставить заявку можно через статус безработного. По другой версии, найти услугу еще проще: она стала так востребована, что на портале ее вывели в раздел «Популярное».

Кто такие альтушки?

Название субкультуры восходит к английскому слову alternative — то есть «другой», «альтернативный». Ее зарождение обычно связывают с TikTok-трендом, участники которого ярко одевались и провокационно вели себя. Считается, что именно поклонники этого тренда начали подражать героям роликов, из-за чего и появился «альтернативный» стиль.

Как и многие другие субкультуры, альт во многом сконцентрирована вокруг внешности и стиля. Отличительные черты представителей — волосы, окрашенные в яркие цветы, объемная одежда в темных тонах, бросающиеся в глаза аксессуары. Зачастую они сочетают черты стиля других субкультур — когда-то популярных эмо, панков и готов. Девушки нередко предпочитают яркий макияж

Фото: Dan Senior / Unsplash

Ключевым посылом субкультуры альт считают стремление показать свою уникальность, непохожесть на окружающих. Именно по этой причине отношение к ней неоднозначное: над ее представителями нередко иронизируют или открыто их высмеивают, обвиняя в позерстве и фальши.

На фоне популярности мема об альтушке с «Госуслуг» многие пользователи соцсетей впервые открыли для себя субкультуру и попытались дать ей свое определение. Так, некоторые сочли, что альтушки — прямые наследницы так называемых «винишко-тян» или же новые готки.

В смысле, альтушки — это не внучки Семена Альтова?

хот тамалеспользователь X

Кто такие скуфы

Мем о скуфах, как и многие другие тренды, появился благодаря имиджборду «Двач». Все началось с того, что мужчина по фамилии Скуфьин опубликовал на портале видеообращение к оппоненту. Хотя на «Дваче» во главу угла ставится анонимность, герой видео не стал прятать свое лицо. Из-за ролика двачеры начали массово насмехаться над мужчиной и травить его, а его фамилия стала нарицательной.

Скуфами, или же скуфидонами, в сети обычно называют мужчин, которые недостаточно следят за собой. Обычно обидное наименование достается людям с лишним весом, залысинами, неопрятной одеждой. В большинстве своем это мужчины старше 30 лет. Собирательный образ скуфа включает в себя любовь к вредной еде, пиву, видеоиграм, телевидению, просмотру спортивных состязаний и пассивным видам отдыха.

Скриншот: @kerghany

Хотя у мема изначально был резко негативный посыл, он быстро начал использоваться в самоироничном ключе — некоторые юноши и мужчины сами стали в шутку называть себя скуфами. А понятие обросло вариациями — например, «оскуфение» (то есть процесс превращения в скуфа), «соскуфиться» (стать скуфом) и так далее.

Да, я скуф, но мне просто хотелось прийти со смены, поужинать пюрешкой с квашеной капустой, дерябнуть стопочку и пересмотреть с тобой «Сватов»

славапользователь X
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      Олег Давыдов
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