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13:16, 17 сентября 2024Спорт

Клуб НБА раскритиковал слова Трампа о мигрантах

Клуб НБА «Майами Хит» раскритиковал слова Трампа о мигрантах из Гаити

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» раскритиковал слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о мигрантах из Гаити. Об этом сказано в официальном заявлении «Майами».

«Лживый нарратив вокруг гаитянской общины является обидным и оскорбительным. Наши гаитянские сотрудники, болельщики и друзья заслуживают лучшего. Вместе мы сильны», — говорится в заявлении клуба.

11 сентября Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис сказал, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилд в штате Огайо похищают у местных жителей домашних животных и едят их.

Ранее стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

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      Илья Костин
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