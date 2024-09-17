Клуб НБА раскритиковал слова Трампа о мигрантах

Клуб НБА «Майами Хит» раскритиковал слова Трампа о мигрантах из Гаити

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» раскритиковал слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о мигрантах из Гаити. Об этом сказано в официальном заявлении «Майами».

«Лживый нарратив вокруг гаитянской общины является обидным и оскорбительным. Наши гаитянские сотрудники, болельщики и друзья заслуживают лучшего. Вместе мы сильны», — говорится в заявлении клуба.

11 сентября Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис сказал, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилд в штате Огайо похищают у местных жителей домашних животных и едят их.

Ранее стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.