Лавров сообщил о многочисленных фактах нарушения Киевом норм гуманитарного права

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич привлек ее внимание к многочисленным фактам нарушения Киевом норм международного гуманитарного права. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — сказано в заявлении.

Как отметили в МИД, стороны также обсудили ключевые вопросы гуманитарного реагирования в странах Ближнего Востока, Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.

Ранее Сергей Лавров заявил, что главной визитной карточкой Украины является ядерный терроризм. Глава МИД уточнил, что украинская сторона атакует гражданские энергообъекты. Он также напомнил про подрыв Киевом плотины Каховской гидроэлектростанции. По его словам, Россия считает это террористическим актом.

Кроме того, глава дипведомства рассказал, что Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по территории России.

